Ancona, 71enne trovato senza vita in casa: era morto da anni

Ennesimo dramma della solitudine ha sconvolto tutti, i fatti si sono svolti ad Ancona, dove un anziano uomo di 71 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. La vittima è Gianni Guidi, a lasciare senza parole è stato il fatto che nessuno si sia accorto della sua assenza, eppure la morte non è affatto recente.

Stando alle prime informazioni sul caso sembrerebbe infatti che il decesso sia avvenuto diversi anni fa, probabilmente nel 2018. All’interno del suo appartamento ad Ancora il calendario è rimasto fermo proprio a quella data ed è assurdo che in tutti questi anni nessuno si sia accorto di nulla, nemmeno i suoi vicini di casa. Il ritrovamento del cadavere è stato possibile grazie al fratello del 71enne, l’uomo ha spiegato che non avevano rapporti da quando la madre era morta nel 2017. Lui vive a Roma, voleva riallacciare i rapporti con il fratello ma quando ha provato a contattarlo telefonicamente ha scoperto che il telefono era staccato.

L’uomo ha quindi deciso di fargli una sorpresa e si è presentato a casa sua, nessuno però ha risposto al citofono e si è preoccupato. In seguito alla segnalazione sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e il personale medico del 118, entrati in casa si sono trovati davanti l’amara scoperta, il 71enne era morto da anni. A quanto pare a causare il decesso sarebbe state cause naturali, forse un malore mentre dormiva, saranno però le indagini a fare maggiore chiarezza.

