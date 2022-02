Ancona, furgone si schianta contro un albero: 16enne muore sul colpo

Dramma nella giornata di ieri a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La vittima, Giuseppe Lenoci, stava svolgendo uno stage nel campo della termo idraulica, lui si trovava sul lato passeggero di un furgone. Alla guida un operaio di 37 anni, improvvisamente l’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro un albero.

In seguito al tragico incidente stradale immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta ieri in provincia di Ancona. Il conducente del furgone a causa dell’impatto violento è stato sbalzato fuori dal veicolo, i soccorritori lo hanno trovato in gravi condizioni e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Non c’è stato invece nulla da fare per il giovane 16enne, nello schianto l’albero ha colpito il lato in cui era seduto lui ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, giunti sul posto era già morto. Il 16enne a causa delle gravissime ferite riportate è morto sul colpo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per estrarre il suo cadavere dalle lamiere.

