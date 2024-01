Torre del Greco, perseguita e minaccia ex: 50enne in manette

Dramma sfiorato a Torre del Greco, comune della città di Napoli, dove una donna ha rischiato di essere uccisa dall’ex fidanzato. I due avevano avuto una relazione durata circa otto mesi, lui non era però riuscito ad accettare la rottura ed è per questo che aveva reso la sua vita un vero e proprio inferno.

La vittima è una donna di 46 anni disabile alla quale manca una gamba, il suo aguzzino è un uomo di 50 anni. Per perseguitarla aveva creato 27 profili social fake, aveva manifestano atteggiamenti violenti e minacciosi anche quando stavano insieme. Quotidianamente lui provava a contattarla per convincerla a tornare insieme e nonostante i continui rifiuti non voleva arrendersi. Temendo per la sua incolumità la donna si era trasferita a casa dei suoi genitori a Torre del Greco, ma nemmeno questo è servito ad allontanare l’ex fidanzato violento.

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2024 si è recato davanti l’abitazione in cui l’ex fidanzata stava vivendo e l’ha minacciata ancora. In preda all’ira le ha detto che le avrebbe dato fuoco, che l’avrebbe uccisa e che le avrebbe tagliato l’altra gamba. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto hanno trovato il 50enne fuori di sé, ha continuato a minacciare la vittima anche davanti a loro. L’uomo in passato era stato già denunciato per episodi analoghi dalla prima e della seconda moglie, i militari l’hanno arrestato con le accuse di maltrattamenti, minacce e atti persecutori.

