Nola, perseguita l’ex fidanzata e la picchia: 27enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Nola, comune della città di Napoli, dove un ragazzo di 27 anni si è scagliato con violenza contro l’ex fidanzata. Il motivo? A quanto pare non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore ed è per questo che l’ha aggredita. Non era la prima volta che manifestava un violento comportamento nei confronti della vittima, in passato infatti l’aveva picchiata più volte.

Dopo aver pedinato in pieno giorno l’ex fidanzata il 27enne nella villa comunale di Nola l’ha fermata, l’ha privata del suo cellulare e l’ha minacciata. Tra loro è scoppiata un’accesa discussione che è degenerata rapidamente, al punto che lui l’ha colpita con un violento schiaffo sul volto. Ad allarmare le forze dell’ordine in preda alla paura e in lacrime è stata proprio la vittima.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, la vittima ha confessato che i due si erano lasciati anche per via dei frequenti maltrattamenti. Lui non aveva però accettato la separazione ed è per questo che continuava a perseguitarla. Il 27enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e atti persecutori, si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Giulianova, spara alla moglie per gelosia: 70enne finisce in carcere