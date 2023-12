Roccapalumba, 46enne picchia la compagna incinta: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Roccapalumba, comune in provincia di Palermo, dove un uomo di 46 anni si è scagliato con violenza contro la compagna incinta. I fatti sono avvenuti tra le mura domestiche, probabilmente in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi. Nemmeno la gravidanza ha fermato l’ira dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

In preda alla paura è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. I Carabinieri sentendo le urla e la voce spaventata della donna sono immediatamente intervenuti sul posto, un appartamento situato a Roccapalumba. Oltre agli agenti immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla compagna del 46enne. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese per i dovuti accertamenti, fortunatamente né lei né il bambino che porta in grembo hanno riportato gravi conseguenze.

Il compagno della vittima è stato fermato dai Carabinieri e portato in Caserma, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti e atti persecutori. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui viveva con la compagna.

