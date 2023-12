Anzio, lascia il marito dopo 25 anni di botte: lui la minaccia

È finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata e picchiata per ben 25 anni dal marito violento, i fatti si sono svolti ad Anzio, comune della città di Roma. Tra le mura domestiche l’uomo, un 58enne, sfogava spesso la sua rabbia contro l’ormai ex moglie. I litigi scoppiavano per futili motivi, soprattutto quando lui tornava a casa ubriaco.

Dagli insulti e le urla l’uomo passava spesso alle percosse ai danni della vittima, in più occasioni l’ha picchiata anche davanti ai loro due figli piccoli. La donna ha aspettato che i figli crescessero e ha subito i violenti atteggiamenti del marito violento pe venticinque anni. Due anni fa ha finalmente trovato il coraggio di mettere fine al loro matrimonio, una decisione che però lui non ha proprio accettato. Da quel momento è iniziato un nuovo incubo per la vittima, l’ex marito infatti ha iniziato a minacciarla.

Il 58enne la tempestava di messaggi e chiamate in cui la minacciava di morte, spesso la pedinava ad Anzio. In preda alla paura lei ha dovuto cambiare le sue abitudini, molte volte è anche rimasta a dormire a casa della sorella. Dopo due anni in preda all’ansia e al terrore la donna potrà finalmente tornare a vivere con serenità la sua vita. In seguito alle dovute indagini nei confronti dell’uomo è stato emesso il divieto di avvicinamento all’ex moglie e ai luoghi da lei frequentati abitualmente. Non potrà nemmeno mettersi in contatto, con qualsiasi mezzo, né con lei né con i suoi familiari.

