La vicenda si è svolta nella serata di martedì 28 febbraio 2023 a Nola, comune della città di Napoli. Un uomo di 35 anni in preda all’ira ha minacciato di morte il padre, il motivo? Pretendeva da lui dei soldi, quando però l’uomo si è rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro è andato su tutte le furie.

Il 35enne napoletano ha iniziato a minacciare di morte il padre, poco dopo però in casa sono intervenute le forze dell’ordine. Ad allarmare la Polizia per una ‘lite in famiglia‘ sono stati probabilmente i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’abitazione in cui l’uomo vive insieme ai suoi genitori. Ricevuta la segnalazione gli agenti si sono precipitati sul posto, a Nola, per sedare il litigio ed evitare che la situazione continuasse a degenerare.

Giunti sul posto i militari hanno trovato il 35enne in evidente stato di agitazione e hanno accertato che aveva minacciato di morte il padre dopo avergli chiesto per l’ennesima volta dei soldi. Alla vista dei poliziotti l’uomo non si è affatto calmato, ha infatti continuato a minacciare i familiari anche davanti agli agenti. Il napoletano era già sottoposto alla misura della libertà vigilata e aveva l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. In seguito alla vicenda è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

