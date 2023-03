Arcore, accoltella il marito 76enne dopo una lite: arrestata 34enne

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 1marzo 2023 ad Arcore, comune in provincia di Monza. Dopo un’accesa lite scoppiata tra le mura domestiche una donna di 34 anni originaria del Kenya si è scagliata con violenza contro il marito, un uomo di 76 anni. Lei aveva bevuto molto e gli animi sono sono presto scaldati, mentre discutevano ha impugnato un coltello da cucina e lo ha colpito al petto.

In seguito all’accaduto avvenuto ieri sera ad Arcore è stata proprio la donna ad allarmare le forze dell’ordine confessando di aver accoltellato il marito. Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’aggressione, immediato anche l’intervento del personale medico del 118. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia gli agenti hanno trovato il 76enne sul divano, con una profonda ferita da taglio sul torace. Ai militari l’uomo ha rivelato che la moglie aveva alzato molto il gomito, poi l’ha colpito mentre litigavano.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per ricevere le cure necessarie, le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. La 34enne è stata invece arrestata con la grave accusa di tentato omicidio.

