Firenze, picchia ancora i genitori per i soldi della droga: 20enne in manette

Un ragazzo di soli 20 anni da anni picchiava, insultava e minacciava i suoi genitori per avere da loro i soldi per acquistare la droga, i fatti si svolgevano a Firenze, all’interno della loro abitazione situata in via Baracca. I maltrattamenti andavano avanti ormai da anni, ancora prima che il figlio tossicodipendente della coppia diventasse maggiorenne.

Marito e moglie non ce l’hanno fatta più a sopportate le aggressioni fisiche e verbali del figlio, per questo hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato il loro incubo. Ai carabinieri hanno raccontato che il figlio li offendeva, picchiava e li minacciava di morte. In più occasioni in preda all’ira mentre litigavano li ha più volte colpiti con calci, ginocchiate e pugni. Ha anche distrutto più volte vari oggetti del loro appartamento. Diverse volte il padre del ragazzo si è dovuto recare al pronto soccorso per varie fratture alla mascella e all’orbita destra.

Per anni hanno dovuto subire i maltrattamenti del figlio violento e tossicodipendente, soprattutto quando non assecondavano le sue continue richieste di denaro. I carabinieri hanno messo fine alle loro sofferenze. Dopo aver svolto le dovute indagini hanno arrestato il 20enne e lo hanno portato nel Carcere Sollicciano di Firenze.