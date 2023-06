Seregno, maltratta nonni e genitori per i soldi della droga: arrestato 20enne

La violenta vicenda si è svolta a Seregno, comune in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, dove un ragazzo di soli 20 anni si è scagliato con violenza contro gli anziani nonni. Il motivo? Pretendeva da loro i soldi per acquistare la cocaina. Ha picchiato sia la nonna paterna 80enne sia i nonni materni, entrambi 82enni. In diverse occasioni ha aggredito anche il padre, un uomo di 55 anni.

Le minacce di morte, gli insulti e le violenti aggressioni andavano avanti ormai da mesi, il ragazzo con il suo aggressivo atteggiamento stava rendendo un vero inferno la vita dei suoi familiari. Per terrorizzarli tra le mura domestiche urlava “Sono il boss”. Nei suoi momenti d’ira causati dalla dipendenza dalla cocaina aggrediva i familiari e distruggeva mobili, si calmava solo quando assecondavano le sue richieste di denaro.

Stanca di vivere nel terrore la sua famiglia ha trovato il coraggio di denunciarlo. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si svolgevano i fatti, un appartamento situato a Seregno. Giunti sul posto hanno trovato il ragazzo fuori di sé mentre minacciava i familiari con una replica di una pistola Beretta 92. Il giovane 20enne è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali, maltrattamenti ed estorsione.

LEGGI ANCHE -> Roma, 46enne trovato morto in casa: si ipotizza un malore