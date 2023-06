Roma, 46enne trovato morto in casa: si ipotizza un malore

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta la tragica vicenda si è svolta a Roma. A perdere improvvisamente la vita è un uomo di soli 46 anni, trovato morto all’interno dell’appartamento in cui viveva da solo. Non è noto se avesse dei familiari o se li sentisse abitualmente, nessuno però sembra essersi accorto della sua assenza.

L’unico a preoccuparsi è stato il suo vicino di casa, da un po’ di giorni infatti non aveva sue notizie e non lo vedeva. Si è poi allarmato maggiormente non appena ha iniziato a sentire uno sgradevole odore provenire dall’appartamento della vittima. In seguito alla segnalazione si sono recati sul posto i Vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la Polizia. I fatti sono avvenuti intorno alle 12 di domenica 4 giugno, all’interno di un’abitazione situata in via di Torrevecchia a Roma.

Non appena sono entrati in casa si sono ritrovati davanti alla macabra scoperta, l’uomo era morto e il suo corpo era già in evidente stato di decomposizione. Stando alle prime supposizioni la morte risale a qualche giorno fa, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e la porta era chiusa da dentro. Molto probabilmente si è trattato di un malore improvviso, sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa e la data del decesso.

