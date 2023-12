Palma di Montechiaro, sfregiata con l’acido dall’ex marito: entrambi in ospedale

I fatti si sono svolti a Palma di Montechiaro, comune della città di Agrigento, dove una donna di 50 anni è rimasta vittima di un pericoloso agguato da parte dell’ex marito. L’uomo, un 48enne, probabilmente non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. In passato aveva già manifestato comportamenti violenti ai danni dell’ex moglie.

In passato la vittima aveva già denunciato l’ex marito ed era stata accolta in una comunità protetta. Nella mattinata di oggi si era recata nella sua vecchia abitazione per prendere i suoi vestiti, lì ad attenderla però c’era l’ex marito ed era fuori di sé. Il 48enne si è nascosto dietro la porta e quando la donna è entrata in casa, a Palma di Montechiaro, le ha gettato l’acido addosso. La vittima nonostante la paura si è difesa. Tra i due è infatti nata una colluttazione durante la quale gran parte del pericoloso liquido si è riversato sulle mani dell’uomo.

Entrambi hanno riportato gravi ferite, lei sul viso e sulle spalle, lui sulle mani. La 50enne è stata trasportata San Giovanni di Dio ad Agrigento, il 48enne invece si trova al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

