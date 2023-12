Pomigliano d’Arco, 60enne tenta di uccidere il fratello dopo una lite: arrestato

Ennesima aggressione in famiglia, questa volta i fatti si sono svolti a Pomigliano d’Arco, comune della città di Napoli. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato tra le mura domestiche, a scagliarsi con ferocia contro di lui è stato il fratello, un uomo di 60 anni già noto alle forze dell’ordine.

I due a Pomigliano d’Arco condividono lo stesso appartamento, la violenta vicenda è avvenuta in seguito ad un acceso litigio scoppiato tra loro per futili motivi che non sono stati resi noti. Durante un’accesa discussione il 60enne ha provato a strangolare il fratello. Subito dopo ha impugnato un coltello e lo ha più volte colpito ferendolo al braccio e all’addome. In seguito all’accaduto la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola per ricevere le cure adeguate per le ferite riportate a causa dell’aggressione. Fortunatamente non è in pericolo di vita e ha già lasciato, volontariamente l’ospedale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per fare chiarezza in merito a come si sia svolta la violenta vicenda. Dopo aver analizzato il sistema di sorveglianza presente in zone e aver parlato con la vittima sono riusciti a rintracciare il 60enne e lo hanno arrestato. Al momento si trova in carcere, dove è in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è accasato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi.

