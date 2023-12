Qualiano, 26enne picchiata dal compagno davanti al figlio: lui finisce in carcere

La violenta aggressione si è svolta a Qualiano, comune della città di Napoli, dove un ragazzo di 24 anni si è scagliato con ferocia contro la compagna. La vittima è una ragazza di 26 anni, i fatti sono avvenuti tra le mura domestiche in seguito ad un’accesa lite scoppiata per gelosie. Non era la prima volta che diventava violento nei suoi confronti e il motivo era sempre lo stesso, temeva che lei potesse tradirlo.

Mentre discutevano in modo alquanto animato il 24enne dopo averla insultata pesantemente ha iniziato a picchiare la compagna con schiaffi e spintoni, le ha anche tirato i capelli. Ad assistere alla violenta scena anche il figlio della coppia, un bimbo di soli tre anni. In preda alla paura la 26enne è riuscita ad uscire in balcone, dove ha iniziato a chiedere aiuto e ha allarmato col suo cellulare le forze dell’ordine. Ha fatto appena in tempo a comunicare l’indirizzo prima di essere raggiunta dal compagno che ha continuato a picchiarla, poi è andato via di casa.

Giunti sul posto, un appartamento situato a Qualiano, i Carabinieri hanno trovato mamma e figlio in preda alla paura, il bimbo non smetteva di piangere. La 26enne aveva sul volto chiari segni di percosse, portata in ospedale le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni. Quando il compagno si è presentato in caserma ha ammesso di essersi lasciato travolgere dalla gelosia. Il 24enne ha provato a giustificare il suo comportamento ma è stato arrestato, al momento si trova in carcere.

