Como, invia un sms all’amica e arrivano gli agenti: salvata dal compagno violento

È finalmente finito l’incubo di una donna di 58 anni originaria di Como, da tempo viveva infatti nel terrore a causa del comportamento violento del compagno, un uomo di 50 anni di origine marocchina. Lo scorso agosto lui aveva lasciato il lavoro e si era trasferito dalla vittima, che doveva provvedere a tutte le sue necessità.

Da quel momento ha iniziato a vivere con la paura, il compagno le impediva di vedere i suoi amici e in più occasioni si è scagliato con violenza contro di lei. Oltre a minacce e insulti l’ha anche aggredita fisicamente, durante una delle liti scoppiate in casa ha addirittura tentato di soffocarla. Due mesi fa la 58enne ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo, da lì sono iniziate le indagini. La donna si sentiva in pericolo ed è per questo che aveva fatto un patto con una sua amica. Quale? Se avesse avuto bisogno di aiuto le avrebbe mandato una determinata emoticon e così è stato.

Quando l’amica ha ricevuto il messaggio ha subito allarmato l forze dell’ordine che si sono precipitate a casa della 58enne a Como. Giunti all’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno messo in salvo la donna e subito dopo hanno arrestato il compagno violento.

