Nettuno, non accetta la rottura e perseguita l’ex: arrestato 41enne

È finalmente finito l’incubo di una donna di 57 anni, perseguitata e minacciata da tempo dall’ex compagno 41enne, i fatti si sono svolti a Nettuno, comune della città di Roma. La loro relazione era nata nel 2021, da un po’ lei aveva deciso di mettere fine alla loro storia d’amore ma lui non riusciva ad accettare la rottura.

L’uomo ha quindi iniziato a perseguitare l’ex compagna, tempestandola di messaggi e chiamate, spesso anche minacciose. In più occasioni si è anche appostato sotto casa sua e nonostante i rifiuti della donna continuava a chiederle con insistenza di tornare insieme. In seguito all’ennesimo appostamento la vittima ha trovato il coraggio di recarsi dai Carabinieri per denunciare il 41enne. Dopo la denuncia lui è tornato sotto casa sua, citofonando con insistenza per farla scendere, le ha anche inviato messaggi minatori.

Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della stazione di Nettuno sul luogo in cui si è svolta la vicenda. Il 41enne è stato arrestato in flagranza e gravemente indiziato di atti persecutori, dopo il rito direttissimo è stato portato in carcere. La 57enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente, senza avere più paura di essere minacciata e perseguitata dall’ex compagno.

