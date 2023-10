Arcore, accoltella la compagna e ferisce la figlia: arrestato 54enne

Sono stati momenti di puro terrore per una donna e sua figlia, aggredite entrambe dal compagno di lei, i fatti sono avvenuti nella nottata di domenica 8 ottobre 2023 ad Arcore, in Brianza. Intorno all’una e mezza all’interno di un’abitazione situata in via Casati è scoppiata un’accesa lite tra la 44enne e il suo compagno, questa in poco tempo ha preso una tragica piega.

In preda alla furia l’uomo si è scagliato contro la compagna, l’ha colpita con diverse coltellate. Ha ferito anche la figlia perché ha tentato di difendere la madre. In seguito alla segnalazione il personale medico del 118 si è precipitato sul luogo della vicenda avvenuta ad Arcore. La donna a causa della violenta aggressione ha riportato diverse ferite. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Anche la figlia della vittima, una ragazza di 20 anni, ha avuto bisogno di cure mediche, è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo, un 54enne, è stato subito bloccato e arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

