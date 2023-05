Formia, 47enne accoltella i genitori in casa: arrestato

Tentato omicidio a Formia, in provincia di Latina, dove un uomo di 47 anni si è scagliato con violenza contro i suoi genitori. I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, mercoledì 24 maggio 2023 intorno alle 8, tra le mura domestiche. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul posto.

Giunti sul luogo dell’aggressione gli agenti hanno trovato l’uomo davanti al palazzo in cui si è svolta la terribile vicenda a Formia. Tra le mani aveva ancora il coltello sporco di sangue usato per accoltellare la coppia di anziani. Ai poliziotti ha solo detto che i suoi genitori si trovavo all’interno della loro abitazione situata al primo piano. Entrati in casa hanno trovato le vittime distese sul letto in una pozza di sangue, agli agenti hanno raccontato che poco prima il figlio li aveva aggrediti con feroci calci e diverse coltellate.

Il 47enne è stato fermato e disarmato, dopodiché è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato condotto nella casa circondariale di Cassino. Sul posto tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118, le vittime sono state trasportate d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. I due anziani hanno riportato profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, sono ancora ricoverati in prognosi riservata.

