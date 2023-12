Castello di Cisterna, minaccia e picchia la compagna: 42enne in manette

È finalmente finito l’incubo per una una donna vittima del suo compagno violento, i fatti sono avvenuti a Castello di Cisterna, comune della città di Napoli. Da mesi l’uomo, un 42enne già noto alle forze dell’ordine, la faceva vivere nel terrore. In diverse occasioni non solo l’ha minacciata e insultata ma si è anche scagliato con violenza contro di lei.

La vittima in questi mesi non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il compagno, probabilmente spaventata dalle possibili ripercussioni. In seguito ad una segnalazione i Carabinieri si sono precipitati nel loro appartamento, in via Curtis a Castello di Cisterna, dove hanno trovato lei in preda alla paura e il suo aguzzino fuori di sé. Per l’ennesima volta l’aveva maltrattata, minacciata e picchiata. Agli agenti la donna ha ammesso che non era la prima volta che il compagno manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti.

Fortunatamente questa volta la donna non ha riportato lesioni a causa dei maltrattamenti dell’ormai ex compagno, i medici dopo averla visitata non hanno infatti stabilito alcun giorno di prognosi. Il 42enne è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali e atti persecutori, dopodiché è stato portato in carcere. La vittima potrà finalmente tornare a vivere con serenità, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata.

