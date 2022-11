La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, domenica 27 novembre 2022 nel quartiere Talenti di Roma, con esattezza all’incrocio tra via Nomentana e via Jacopone da Todi. Per strada mentre stavano tornando alla loro auto è scoppiata una lite tra due conviventi. Quella che però sembrava un banale litigio si è presto trasformato in una violenta aggressione.

L’uomo, un 48enne di origine romana, si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 50 anni. L’ha colpita in testa con una bottiglia, lei in preda alla paura e con la testa insanguinata è riuscita a scappare per evitare che lui la colpisse ancora. La vittima è fuggita prima a piedi, poi è salita a bordo di un autobus e si è recata in un commissariato di Polizia per raccontare ciò che le era successo.

In seguito alla denuncia della donna e delle dovute indagini i poliziotti si sono recati dal 48enne e lo hanno arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e lesioni personali. La 50enne è stata invece portata all’ospedale San Giovanni per ricevere le cure necessarie dopo che il compagno l’aveva aggredita. Fortunatamente i medici non hanno riscontrato gravi lesioni alla testa.

