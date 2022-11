La violenta aggressione si è svolta nella serata di mercoledì, 16 novembre 2022 a Castenedolo, comune della città di Brescia. In seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche un uomo ha prima minacciato la sorella e subito dopo l’ha aggredita. I fatti sono avvenuti davanti alle figlie della vittima, una di soli pochi anni l’altra un po’ più grande ma minorenne.

Tantissima è stata la paura provata dalla donna e dalle sue figlie a causa dell’ira dell’uomo, perché l’ha aggredita? Pretendeva da lei dei soldi ma quando si è rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie. I soldi gli servivano per poter giocare alle slot machine, da tempo per l’uomo una vera e propria dipendenza.

Mentre il fratello la colpiva la vittima è riuscita a liberarsi, è stata proprio lei ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda, a Castenedolo. La presenza degli agenti non è però servita a calmare l’uomo, su tutte le furie ha continuato ad inveire contro la sorella. Bloccarlo non è stato così semplice, quando ci sono riusciti lo hanno portato via in ambulanza e dovrà rispondere dei reati di percosse, minacce ed estorsione. Ai militari la donna ha raccontato che negli ultimi mesi non era la prima volta che il fratello, sempre per soldi, maltrattava lei e altri familiari.

