Una donna di 51 anni del Salernitano è arrivata all’ospedale Cardarelli di Napoli con gravi ustioni su alcune parti del corpo. I fatti sono avvenuti durante la notte di lunedì a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno. La donna era stata inizialmente portata al Ruggi, aveva ustioni di secondo e terzo grado all’arto superiore destro e al dorso. Per via delle gravi ferite è stata poi trasferita d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Napoli.

All’inizio la vittima non aveva detto nulla in merito a come si era procurata quelle gravi ustioni. Successivamente però la verità è venuta fuori, c’entra il marito violento. Era stato infatti l’uomo, probabilmente in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, a darle fuoco. Per farlo le ha gettato dell’alcol sul corpo, un gesto che avrebbe potuto ucciderla.

Fortunatamente la 51enne, nonostante le gravi ferite, non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno avviato le dovute indagini per chiarire come si sta svolta esattamente la tragica vicenda che avrebbe potuto costare la vita alla donna. Al momento non sono trapelate informazioni in merito alle indagini e all’arresto del marito della vittima.

