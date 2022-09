Montepulciano, maltratta la moglie per vent’anni: arrestato 44enne

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Montepulciano, in provincia di Siena. Dopo circa vent’anni è finalmente finito l’incubo per una donna che ha subito in silenzio i maltrattamenti del marito violento. L’uomo, un 44enne, sin dall’inizio del loro matrimonio aveva manifestato comportamenti violenti, l’aria che si respirava tra le mura domestiche era tutt’altro che serena.

In preda alla furia il marito violento si scagliava spesso contro la moglie, oltre a picchiarla la minacciava, insultava e umiliava in molti modi. Per gelosia le impediva anche di parlare con altri uomini e avere relazioni sociali. Per paura di ritorsioni non solo nei suoi confronti ma anche in quelli dei loro quattro figli, la vittima non si era mai recata al pronto soccorso per farsi medicare quando lui la feriva.

La donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito violento solo quando lui ha iniziato a maltrattare anche uno dei loro quattro figli piccoli. La vittima agli agenti ha raccontato gli anni di violenza subiti in silenzio per paura di conseguenze peggiori. In seguito alle dovute indagini, i carabinieri della stazione di Montepulciano hanno arrestato il 44enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, anche ai danni del figlio minorenne. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli senza avere più paura del marito violento.

