Beinasco, picchia per l’ennesima volta la moglie: 37enne denunciato

La violenta aggressione è avvenuta nella serata di domenica, 28 giugno 2020 a Beinasco, comune ella città di Torino. Dopo un lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 37 anni si è scagliato violentemente contro la moglie, una donna d 35 anni. In preda alla paura la donna è scappata di casa, intanto la sorella ha allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa a Beinasco. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la vittima per strada, era terrorizzata e in lacrime. Ai carabinieri la donna ha confessato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava, i maltrattamenti andavano infatti avanti da tempo. Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare la donna, dopodiché l’hanno convinta a recarsi in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo le percosse del marito.

Intanto, i carabinieri si sono recati nell’abitazione della coppia, dove hanno trovato il 37enne ancora agitato. Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti, in passato era stato già denunciato. Dopo l’ennesimo comportamento violento ai danni della moglie è stato denunciato di nuovo. La moglie dell’uomo si è invece recata in una comunità protetta per vittime di violenza.