Busto Arsizio, dimentica la figlia a scuola e picchia la moglie: denunciato

È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, all’interno di un appartamento situato in zona Sant’Anna. Un uomo di 46 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. Il motivo? Si era dimenticato di andare a prendere la figlia all’uscita di scuola e non ha tollerato che la moglie lo ha rimproverato. La figlia dopo aver aspettato inutilmente il padre per ore, ha camminato a lungo per raggiungere la casa di alcuni parenti.

Tornata a casa la donna ha trovato il marito sul divano, era completamente ubriaco e lo ha rimproverato per essersi dimenticato di andare a prendere la figlia a scuola. Lui in preda alla furia ha iniziato ad insultarla, l’ha poi colpita con schiaffi e una violenta testata. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della donna. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Busto Arsizio.

Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato l’uomo ubriaco e ancora agitato. Madre e figlia si erano rifugiate a casa di alcuni parenti. Davanti ai poliziotti il 46enne non si è affatto calmato, ha infatti continuato a manifestare un comportamento violento e minaccioso. La moglie è dovuta ricorrere alle cure mediche in seguito alle percosse subite dal marito violento, dopo averla visita e medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di cinque giorni. Agli agenti ha confessato che non era la prima volta che il marito la picchiava, i maltrattamenti infatti andavano avanti da anni. Il 46enne è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari.