La violenta aggressione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre 2022 a San Giovanni, un noto quartiere di Roma. Intorno alle 21 è scoppiata una lite tra due automobilisti in piazza Ragusa per banali motivi, da una delle sue auto è sceso un ragazzo di 28 anni. Senza dire nulla si è avvicinato al conducente dell’altra auto, un uomo di 43 anni, e lo ha colpito con un violento pugno sul viso.

In macchina l’uomo non era da solo, con lui anche la moglie 42enne e i loro due figli piccoli, terrorizzati a causa dell’accaduto. Il 43enne è sceso dal veicolo per invitare il suo aggressore ad allontanarsi, quest’ultimo però ha uscito un coltello e ha minacciato sia lui che la moglie. Il 28enne in preda alla furia gli ha distrutto lo specchietto retrovisore dell’auto e subito dopo è andato via. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda, a San Giovanni. Grazie alla testimonianza delle vittime e di alcune persone che hanno assistito all’aggressione i poliziotti hanno rintracciato poco dopo il 28enne nella sua abitazione.

Alla vista degli agenti il ragazzo è andato su tutte le furie, la Polizia lo ha arrestato con le accuse di oltraggio, minacce , violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca. Deve anche rispondere dei reati di percosse, danneggiamento e minaccia aggravata.

LEGGI ANCHE -> Grottaferrata, lascia il figlio in auto per giocare alle slot: denunciato