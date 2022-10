Momenti di vera paura per una ragazza aggredita e minacciata dal fidanzato 26nne, la violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Colle Fiorito, comune della città di Roma. Il ragazzo in preda alla furia si è presentato a casa sua, la lite scoppiata tra loro è presto degenerata e l’ha picchiata. Il motivo della sua rabbia? La gelosia, sospettava che lo avesse tradito e ha perso la testa.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Colle Fiorito nella serata di martedì 11 ottobre. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la giovane vittima terrorizzata e ferita, in casa c’erano vasi rotti e cocci di vetro. Mentre i poliziotti erano insieme alla ragazza il fidanzato l’ha chiamata e ha continuato a minacciarla di morte, le ha detto che le avrebbe sparato.

La polizia poco dopo è riuscita a rintracciare il 26enne, era sotto casa dell’ex, in auto con lui un amico di 18 anni trovato in possesso di 14 dosi di cocaina. In auto hanno trovato anche un fucile che è poi risultato rubato. Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere, per l’amico 18enne invece sono stati emessi gli arresti domiciliari.

