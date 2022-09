L’assurda vicenda si è svolta nei giorni scorsi e Romanengo, in provincia di Cremona, dove un ragazzo di 27 anni ha picchiato e minacciato l’ex fidanzata, le ha anche estorto del denaro. Il loro era un amore tossico, fatto di litigi e maltrattamenti. Lo scorso venerdì la vittima ha finalmente trovato il coraggio di mettere fine alla loro relazione, lui però è andato su tutte le furie.

Il 27enne l’ha prima insultata, l’ha poi picchiata con violenti schiaffi e subito dopo l’ha minacciata di morte con un coltello da cucina. Dall’ex ha preteso anche un risarcimento per averlo lasciato, voleva 500 euro. Lei ha potuto prelevare solo 250 euro ma ha assicurato all’ex che gli avrebbe dato anche la restante parte.

Arrivata a casa ha subito allarmato le forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati a casa del ragazzo e lo hanno bloccato. Aveva con sé i soldi che aveva estorto all’ex fidanzata, in casa hanno trovato anche il coltello che aveva usato per minacciarla. Il ragazzo è stato portato nella caserma di Romanengo, con le accuse di maltrattamenti ed estorsione aggravata è stato poi arrestato e portato nel carcere di Cà del Ferro.

LEGGI ANCHE -> Napoli, per gelosia picchia l’ex e la madre di lei: 22enne in manette