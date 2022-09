Napoli, per gelosia picchia l’ex e la madre di lei: 22enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 18 settembre 2022 a Napoli, tantissima è stata la paura per una giovane ragazza e sua madre. Nei dintorni di pizza Carlo III, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale mentre facevano un giro di controllo sono stati avvicinati da una ragazza. Era ferita e in preda al terrore.

La giovane vittima ha raccontato che poco prima l’ex fidanzato si era recato a casa sua e l’aveva aggredita con violenza per motivi legati alla gelosia. Ha anche rivelato che non era la prima volta che la maltrattava. Insieme alla ragazza gli agenti si sono recati nel suo appartamento, l’ex fidanzato era ancora lì e stava aggredendo la sua ex suocera. L’abitazione era totalmente a soqquadro, in preda alla rabbia e all’agitazione il ragazzo, un 22enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, aveva lanciato molti oggetti e creato non poca confusione.

Alla vista dei poliziotti il ragazzo non si è affatto calmato, furioso ha iniziato ad inveire anche contro di loro. Sul posto è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia, dopo una colluttazione gli agenti sono però riusciti a bloccare il ragazzo. Tanta è stata la paura ieri a Napoli per la giovane ragazza e sua madre. Il 22enne dopo ciò che è accaduto è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

