Giulianova, spara alla moglie per gelosia: 70enne finisce in carcere

Sfiorata la tragedia a Giulianova, comune in provincia di Teramo, i fatti si sono svolti nella giornata di ieri martedì 2 gennaio 2024. Un anziano uomo di 70 anni in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche si è scagliato con violenza contro la moglie, una donna di 64 anni. Prima solo insulti e urla, la situazione però è presto degenerata.

Il 70enne in preda all’ira ha infatti impugnato un fucile, legalmente detenuto, e lo ha puntato contro la moglie. Ha provato ad ucciderla ma fortunatamente la vittima non è stata raggiunta dal proiettile. Lei è riuscita a disarmare il marito ed è fuggita con l’arma, nel frattempo un vicino di casa sentendo le disperate urla ha allarmato le forze dell’ordine. Prima di riuscire a scappare la donna ha rischiato di essere strangolata dal marito, è stato un vicino di casa a salvarla.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda, a Giulianova. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la 64enne terrorizzata, il marito era ancora fuori di sé. Stando alle prime informazioni sul caso il 70enne avrebbe agito così per gelosia, è stato arrestato e condotto in carcere. La moglie è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, ha riportato ferite all’orecchio e un trauma toracico e facciale.

