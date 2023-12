Milano, 45enne accoltellata sull’autobus dopo una lite: arrestato l’aggressore

La violenta aggressione si è svolta nella serata di ieri, venerdì 29 dicembre 2023 a Milano. Dove? All’interno di un autobus Atm della linea 98, in via San Vigilio, angolo via San Paolino. Intorno alle 23.30 è scoppiata una furiosa lite tra un uomo e una donna, ad avere la peggio però è stata lei.

La discussione animata si è presto trasformata in un’aggressione violenta. Mentre litigavano l’uomo ha accoltellato la vittima, una donna di 45 anni originaria di El Salvador, colpendola al torace, alla gamba e alla spalla. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri sera a Milano.

La vittima, irregolare sul territorio italiano, dopo aver ricevuto i primi soccorsi dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale Niguarda per ricevere le cure necessarie. Le sue ferite sono gravi, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni sul caso ad aggredirla sarebbe stato un uomo di origine sudamericana. Dopo l’accaduto è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia ed è accusato di tentato omicidio, saranno le indagini a stabilire con certezza come si sia svolta la vicenda.

