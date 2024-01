Caivano, bimba di 5 anni precipita dal balcone: era da sola in casa

La vicenda si è conclusa con qualche lieve ferita e un grossissimo spavento, ma si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, è successo nella mattinata di oggi a Caivano, comune della città di Napoli. Intorno alle dieci una bambina di soli cinque anni è precipitata dal balcone dell’appartamento in cui vive con la sua famiglia, situato al secondo piano di un palazzo.

In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine e il personale medico del 118 si sono precipitati sul luogo in cui si sono svolti i fatti, in via Volta a Caivano. Ad attutire la caduta sono stati i fili che si utilizzano per stendere i panni, ciò ha reso l’impatto decisamente meno violento. Dalle prime informazioni sul caso è emerso che nel momento dell’incidente la piccola era da sola in casa.

Figlia di cittadini stranieri, la bimba di cinque anni questa mattina non è andata a scuola perché non si sentiva bene. La madre l’ha lasciata da sola in casa per qualche minuto per recarsi in farmacia ad acquistare le medicine necessarie, al suo rientro l’amara sorpresa. La piccola ha riportato solo ferite lievi, dopo la caduta è stata trasportata pediatrico di Napoli ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

