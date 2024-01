Torino, accoltella la moglie dopo un litigio: 70enne in manette

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 gennaio 2024 a Torino, nel quartiere Filadelfia, dove una donna di 65 anni ha rischiato la vita. I fatti? Tutto è successo tra le mura domestiche, in via Galluppi 25, dopo una lite scoppiata per futili motivo un uomo di 70 anni si è scagliato con violenza contro la moglie.

Mentre erano in camera da letto la situazione è degenerata sempre di più, al punto che l’anziano uomo ha più volte accoltellato la moglie. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento della coppia. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta intorno alle 15 di ieri a Torino. In condizioni gravissime la vittima è stata trasportata all’ospedale Molinette.

La 65enne ha riportato diverse ferite sul corpo, le più gravi sono quelle alla milza e al diaframma a causa delle coltellate molto profonde. La donna ha subito un delicato intervento chirurgico ed è stato necessario asportare la milza. Stando alle prime informazioni sul caso l’intervento sarebbe riuscito, ora la donna è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il marito è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio aggravato.

