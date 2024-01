Palermo, 74enne strangola la figlia: l’ha aggredita alle spalle

La tragica vicenda è avvenuta nella serata di ieri a Palermo, all’interno di un’abitazione situata nel rione Bonagia, nel quartiere di Villagrazia-Falsomiele. Intorno alle 19.30 un’anziana donna di 74 anni ha chiamato le forze dell’ordine per confessare l’omicidio, ai Carabinieri ha detto di recarsi a casa sua perché aveva ucciso la figlia, una donna di 43 anni.

La figlia era tornata a vivere a casa della madre dopo la fine del suo matrimonio e stando a quanto ha rivelato la 74enne soffriva da tempo di una grave depressione. La vittima è Maria Cirafici, ad ucciderla è stata Sisinia Fanni. Lei stessa ha allarmato le forze dell’ordine e ha fornito una chiara versione dei fatti. Stando a ciò che ha rivelato il suo sarebbe stato un gesto fatto in preda alla disperazione perché dopo oltre vent’anni non riusciva più a gestirla, l’avrebbe fatto in un momento di stanchezza. Ha poi aggiunto: “Ho 74 anni, se io muoio con chi sarebbe rimasta mia figlia?”

La donna ha raccontato di aver aggredito la figlia mentre era di spalle. Come? L’ha strangolata con un cavo elettrico mentre era seduta in salotto. L’esame autoptico chiarirà con esattezza come si è svolta la terribile vicenda ieri sera a Palermo e le indagini stabiliranno se la 43enne aveva davvero problemi di salute come ha rivelato la madre.

LEGGI ANCHE -> Portici, 31enne minaccia i genitori per i soldi della droga: arrestato