Portici, 31enne minaccia i genitori per i soldi della droga: arrestato

Per molto tempo un uomo di 31 anni ha reso un inferno la vita dei suoi genitori, i fatti si sono svolti a Portici, comune della città di Napoli. Tra le mura domestiche scoppiavano spesso furiosi litigi, tutti per lo stesso motivo, dai genitori pretendeva i soldi per comprare la droga.

Le richieste di denaro variavano dai 20 ai 100 euro ed erano all’ordine del giorno, il 31enne da tempo aveva problemi di tossicodipendenza e andava su tutte le furie se i familiari si rifiutavano di assecondarlo. In più occasioni li ha minacciati di morte e spesso si è scagliato con violenza contro di loro. Stanchi di subire il violento comportamento del figlio le vittime si sono rivolte alle forze dell’ordine per farsi aiutare. Marito e moglie hanno collaborato con i Carabinieri di Portici per mettere finalmente fine al loro incubo e tornare a vivere serenamente la loro vita.

Proprio mentre l’uomo chiedeva dei soldi ai suoi genitori gli agenti lo hanno colto in flagranza e hanno evitato che diventasse violento come spesso accadeva. Il 31enne è stato arrestato con le gravi accuse di minacce ed estorsione ai danni dei genitori. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere in attesa di giudizio.

