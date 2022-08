Portici, anziani genitori fanno arrestare il figlio: fine di un incubo

Dopo anni di paura e sofferenze due anziani genitori hanno trovato il coraggio di far arrestare il figlio violento, i fatti si sono svolti a Portici, comune della città di Napoli. L’uomo, un 43enne, da tempo minacciava di morte i suoi genitori di 74 e 78 anni, spesso li insultata e maltrattava. Il motivo? Pretendeva da loro delle somme di denaro a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo.

Durante l’ultimo episodio di violenza aveva chiesto ai suoi genitori trenta euro dicendo che gli servivano per comprare le sigarette, loro però sapevano bene che anche in questa occasione li avrebbe usati per giocare. Per la prima volta hanno trovato il coraggio di dire di no, il figlio di fronte al loro rifiuto è andato su tutte le furie, come sempre li ha minacciati e insultati. Il 43enne ha anche preso un appendiabiti e ha cercato di colpirli per convincerli ad assecondare la sua ennesima richiesta di denaro.

Impauriti i due anziani hanno allarmato le forze dell’ordine, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Portici. Gli agenti giunti all’interno dell’appartamento hanno subito bloccato il 43enne e lo hanno portato in carcere dove è in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Napoli, minaccia il padre con un coltello per soldi: arrestato 27enne