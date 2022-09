Caivano, picchia la moglie col telefono davanti alla figlia: arrestato

La violenta aggressione si è svolta a Caivano, comune della città di Napoli, dove un uomo di 40 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, sua coetanea. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche il marito violento ha iniziato a colpire ripetutamente la donna con uno smartphone. Gliel’ha sbattuto in testa e sul viso con forza fino a romperlo, in casa ad assistere all’aggressione la figlia piccola della coppia.

Sentendo le disperate urla provenire dall’appartamento della coppia qualunque in forma anonima ha allarmato le forze dell’ordine dicendo: “Correte, la sta ammazzando.” In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo i cui si sono svolti i fatti, a Caivano. Giunti sul posto hanno sentito le urla provenire da un’abitazione situata al terzo piano. Entrati in casa sono riusciti a bloccare l’uomo e mettere in salvo la 40enne e sua figlia.

In seguito all’accaduto il 40enne è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali, minacce e maltrattamenti. La moglie è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite. I medici l’hanno dimessa con cinque giorni di prognosi. Con il marito in carcere la vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente insieme alla figlia senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal marito violento.

