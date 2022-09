Isola Capo Rizzuto, 77enne brutalmente picchiata: arrestato 27enne

La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 25 settembre 2022 a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Una signora anziana di 77 anni è stata aggredita tra le mura domestiche mentre era da sola in casa. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la vittima gravemente ferita, a stento cosciente, aveva molte ferite e traumi su tutto il corpo.

In casa c’erano molte tracce di sangue, l’aggressione è stata brutale. Oltre ai Carabinieri sul posto sono subito intervenuti anche i sanitari del 118, l’anziana donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Crotone per ricevere le cure necessarie. Grazie alle indagini e alle testimonianze è finito tra i sospettati un ragazzo di 27 anni, anche lui residente a Isola Capo Rizzuto, in un’abitazione poco distante da quella della vittima.

Il ragazzo è stato subito rintracciato e portato in caserma per l’interrogatorio, sui suoi vestiti sono state trovate tracce di sangue. Accertamenti e indagini hanno confermato che è stato lui a picchiare brutalmente la 77enne. È stato infatti arrestato con la gravissima accusa di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Il 27enne dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Crotone, l’anziana donna è stata invece trasportata all’ospedale di Catanzaro, dove la prognosi è ancora riservata.

