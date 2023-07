Roma, 39enne accoltellato davanti alla fidanzata: 37enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella serata di sabato, 1 luglio 2023 a Roma, all’interno di un’abitazione situata nella zona della Valle Muricana. Un uomo marocchino di 39 anni è stato brutalmente aggredito in casa, davanti agli occhi terrorizzati della sua fidanzata. Poco dopo in casa è arrivato anche lo zio della vittima. Quest’ultimo ha trovato il nipote ferito e la fidanzata sporca di sangue che cercava di aiutarlo.

Lo zio ha subito allarmato il 118. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Roma poco prima della mezzanotte. Il 39enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni molto gravi. Fortunatamente però non è in pericolo di vita. Agli agenti la fidanzata ha raccontato che ad accoltellarlo poco prima era stato un suo connazionale, un 37enne.

L’aggressore è stato rintracciato quasi subito dalla Polizia ed è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il movente che ha spinto il 37enna ad accoltellare la vittima.

