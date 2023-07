Scampia: ubriaca picchia la vicina e minaccia i sanitari con un coltello

La vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 2 luglio 2023 a Scampia, noto quartiere di Napoli. Protagonista della vicenda una donna in evidente stato di ebrezza, i fatti sono avvenuti all’interno della sua abitazione situata in via Fellini. Probabilmente a causa dell’eccesivo abuso di alcol la donna ha manifestato comportamenti alquanto aggressivi, l’episodio si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia ma fortunatamente non si sono stati feriti gravi.

Intorno alle 22 l’equipaggio 118 Aeroporto in seguito alla segnalazione si è precipitato sul posto, un appartamento che si trova nel quartiere Scampia di Napoli. Giunti all’interno dell’abitazione la figlia della donna ha detto loro che la madre era molto aggressiva e che aveva già picchiato la loro vicina di casa. Il medico ha cercato di calmarla quando ha visto la sua psichiatra è andata fuori di sé e ha iniziato ad urlare.

Da un cassetto ha poi preso un coltello da cucina e ha minacciato i sanitari. Questi in preda alla paura sono andati via e hanno allarmato le forze dell’ordine. Non appena l’agente le ha puntato contro il Taser la donna si è subito calmata e ha gettato via il coltello ed è stata trasportata all’ospedale del Mare.

