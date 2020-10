Bernate Ticino: trova il suocero morto con un coltello conficcato nel petto

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre 2020 a Bernate Ticino, comune della città di Milano. I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in via degli Alpini, dove un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita dal genero. La vittima era sul pavimento, aveva un coltello conficcato nel petto.

Il genero dell’anziano signore dopo averlo trovato morto ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della drammatica vicenda. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e il personale medico del 118. Stando alla prima ricostruzione di fatti, non sono stati trovati elementi all’interno dell’abitazione che possano far pensare che sia entrato qualcuno con l’intenzione di aggredire il 77enne. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere infatti quella di un gesto volontario estremo da parte della vittima. L’uomo viveva da solo.

Sul corpo senza vita dell’anziano uomo è stata disposta dal pubblico ministero l’esame autoptico. Ciò permetterà di chiarire con esattezza la causa esatta della sua morte. Gli agenti indagano per stabilire esattamente come si sia svolta la tragica vicenda e i motivi che abbiano potuto spingere il 77enne a compiere un gesto così estremo.