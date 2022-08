Scampia, minaccia l’ex con il liquido infiammabile: arrestato 30enne

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri a Scampia, un quartiere di Napoli, all’interno di un’abitazione situata in via Vittorio Parisi. Una donna è stata minacciata con una bottiglia di liquido infiammabile dall’ex fidanzato in seguito ad un acceso litigio. L’uomo inizialmente era andato via, si è poi presentato a casa della vittima e ha continuato a minacciarla.

A segnalare la furiosa lite in famiglia a quanto pare sono stati alcuni vicini di casa dopo aver sentito le forti urla provenire dall’appartamento della donna. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta la vicenda ieri pomeriggio a Scampia. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima in preda alla paura, agli agenti ha raccontato che l’ex l’aveva minacciata poco prima con del liquido infiammabile.

Non era la prima volta che l’uomo, un 30enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, manifestava comportamenti violenti nei confronti dell’ex fidanzata. Probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo che continuava a perseguitarla facendola vivere nel terrore. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

