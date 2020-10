Ostia, picchia la moglie e la fa prostituire per i soldi della droga: arrestato

La vicenda si è svolta ad Ostia Antica, da anni un uomo di 42 anni originario di Torino picchiava e maltrattava la moglie, una donna slovena di 37 anni. In più occasioni l’uomo l’aveva anche costretta a prostituirsi per comprare la droga con i soldi che la donna guadagnava. Dopo aver subito per anni violenze e vessazioni da parte del marito violento, in preda alla disperazione la vittima ha finalmente trovato il coraggio di denunciare quello che era diventato il suo aguzzino.

Ai carabinieri la donna ha raccontato che il marito da anni la picchiava, la maltrattava e minacciava. Pur di comprare la droga più volte ha fatto prostituire la moglie. Dopo aver svolto le dovute indagini i carabinieri hanno confermato ciò che la 37enne ha raccontato loro sul marito violento. Il magistrato ha ritenuto l’uomo pericoloso e capace di manifestare ulteriori comportamenti violenti ai danni della moglie, ha quindi disposto l’arresto nei suoi confronti. Gli agenti si sono recati a casa della coppia, a Ostia Antica, dove hanno arrestato il 42enne e lo hanno portato nel carcere di Velletri. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minacciata e maltrattata dal marito violento.