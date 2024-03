Taranto, 46enne investe l’ex con l’auto poi urla “Perché non sei morto?” Arrestata

Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi a Taranto, dove una donna di 46 anni ha rischiato di uccidere l’ex. I fatti con esattezza di sono svolti nel pomeriggio di venerdì 22 marzo all’incrocio tra via Monfalcone e via Mazzini, la donna a bordo della sua auto ha investito l’uomo dopodiché ha urlato: “Come mai non ti ho ammazzato? Come mai non sei morto?”

La vittima si trovava sul marciapiede di fronte ad un bar quando l’ex compagna l’ha investito, era rimasto incastrato sotto l’auto. Sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla terribile vicenda a liberarlo, la 46enne invece si è data alla fuga a piedi insieme alla figlia di sette anni. I motivi del suo gesto non sono noti, probabilmente non accettava la fine della loro relazione o potrebbero esserci altri rancori tra loro.

L’uomo dopo essere stato investito a Taranto è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita, le ferite che ha riportato sono state giudicate guaribili in venti giorni. Qualche ora dopo la donna si è presentata in Caserma insieme al suo avvocato. A causa del suo folle gesto è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

