Napoli, evade dai domiciliati per minacciare l’ex: arrestato 36enne

La vicenda si è svolta a Napoli, un uomo di 36 anni da tempo perseguitava e minacciava di morte l’ex compagna, probabilmente perché non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. L’uomo era agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la sua forte ossessione nei confronti dell’ex però lo spingevano spesso a violarli per raggiungerla.

In molte occasioni si era recato da lei per insultarla e minacciarla di morte, sempre per futili motivi. Stanca di vivere nella paura la vittima ha quindi trovato il coraggio di denunciarlo. Dopo essersi recata in Questura a Napoli ha raccontato ai poliziotti le condotte minacciose dell’ex compagno nei suoi confronti per mettere fine all’incubo che stava vivendo.

In seguito alle dichiarazioni della donna la Polizia si è recata a casa dell’uomo ma lui non era lì. Per l’ennesima volta aveva violato gli arresti domiciliari. Gli agenti si sono subito messi sulle sue tracce, mentre transitavano in via fuori Porta San Gennaro hanno sentito le urla della donna. Il compagno l’aveva di nuovo raggiunta e stava inveendo contro di lei. Alla vista dei poliziotti il 36enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di evasione e atti persecutori.

LEGGI ANCHE -> Rovato, albero di Natale prende fuoco: ustione alla spalla per una 63enne