Gioia Tauro, spara alla nuora dopo una lite: 84enne finisce in carcere

Sfiorata la tragedia nella giornata del 23 marzo a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna di 42 anni ha rischiato di morire. Cosa è successo? In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo il suocero ha impugnato una pistola e le ha sparato. La vittima è una donna di origine tunisina, a tentare di ucciderla è stato l’84enne Francesco Gullace.

L’uomo l’ha colpita due volte, alla gamba e al torace, fortunatamente però gli spari non sono stati fatali. In seguito alla vicenda avvenuta ieri a Gioia Tauro la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, a causa delle sue condizioni di salute è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

L’84enne si è presentato spontaneamente al commissariato di Gioia Tauro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha confessato agli agenti di aver sparato alla nuora dopo un acceso litigio scoppiato tra loro. Ha anche consegnato l’arma utilizzata per aggredire la 42enne, una pistola calibro 9 con la matricola abrasa. L’anziano uomo è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

