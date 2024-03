Castellammare di Stabia, picchia il padre per soldi: 17enne nei guai

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Castellammare di Stabia, comune della città di Napoli. Il protagonista è un giovane ragazzo di soli 17 anni che da tempo rendeva la vita dei suoi familiari un inferno, soprattutto quella del padre. Tra le mura domestiche scoppiavano spesso accesi litigi e lui andava su tutte le furie quando non assecondavano le sue richieste di denaro. Il denaro gli serviva per comprare la droga.

Qualche giorno fa il ragazzo era stato condotto in una comunità di recupero minorile, però è scappato la sera stessa per andare a comprare le sostanze stupefacenti. Più volte era stato trovato in possesso di marijuana, in casa aggrediva i familiari quando si rifiutavano di dargli i soldi che chiedeva. Tante le aggressioni, sia fisiche che verbali, che per molto tempo hanno fatto vivere i familiari nel terrore.

Il più delle volte i maltrattamenti erano rivolti al padre del 17enne, per via del suo aggressivo comportamento però si è ritrovato nei guai. I carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Penitenziario Istituto Minorile, i suoi familiari potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita.

LEGGI ANCHE -> Castelmassa, picchia la compagna con una cintura: 41enne nei guai