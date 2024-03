Castelmassa, picchia la compagna con una cintura: 41enne nei guai

I fatti si sono svolti a Castelmassa, comune in provincia di Rovigo, dove una donna di 47 anni ha vissuto un vero e proprio incubo per diversi mesi. L’uomo che amava e con il quale conviveva si era trasformato nel suo aguzzino e la faceva vivere nel terrore. Si tratta di un 41enne di origine marocchina, in più occasioni tra le mura domestiche l’ha picchiata brutalmente.

A far scattare la segnalazione sono state le urla disperate della vittima, alcuni vicini di casa sentendole si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Sul posto, un appartamento situato a Castelmassa, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri per capire cosa stesse accadendo. Non appena sono entrati in casa era tutto a soqquadro, diversi gli arredi distrutti dall’ira dell’uomo. La 47enne aveva chiari segni di percosse sul corpo ed era terrorizzata.

Il 41enne è stato bloccato dagli agenti e arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate. La prognosi provvisoria è di 40 giorni. Ai Carabinieri ha confessato che non era la prima volta che il compagno violento la aggrediva, in varie occasioni per colpirla ha usato anche una cintura.

