Firenze, aggredisce la compagna davanti ad un bar: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 21 marzo 2024 a Firenze, di fronte ad un bar situato in via Baracca. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi un uomo si è scagliato con violenza contro la compagna davanti agli occhi increduli e spaventati dei passanti.

Sono stati alcuni clienti del bar ad allarmare le forze dell’ordine dopo essersi accorti che l’uomo, in evidente stato di alterazione, stava picchiando brutalmente la compagna. Una donna si è subito messa tra loro per cercare di dividerli e di proteggere la vittima. Poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Firenze. Tutto è successo intorno alle 13, mentre discutevano l’uomo ha iniziato a colpire la donna con violenti pugni e schiaffi.

Ai Carabinieri la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il compagno manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Negli ultimi mesi infatti l’aveva aggredita diverse volte ma non lo aveva mai denunciato. Lo scorso gennaio durante un’aggressione le aveva addirittura rotto un braccio. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, la compagna è stata invece affidata ai sanitari per le dovute cure mediche.

LEGGI ANCHE -> Teramo, bimba di 4 anni dimenticata sul bus: trovata dopo ore