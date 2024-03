Teramo, bimba di 4 anni dimenticata sul bus: trovata dopo ore

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo 2024 a Teramo, tanta è stata la paura per una bimba di soli quattro anni ma fortunatamente la vicenda si è conclusa senza conseguenze. Cosa è accaduto? Come ogni mattina la piccolo è salita sullo scuolabus per recarsi alla scuola di infanzia dell’Istituto comprensivo Valle del Fino, in una delle sedi in provincia di Teramo. Durante il tragitto però si è addormentata.

Non appena è arrivata davanti all’istituto l’assistente non si è accorta che la piccola si era addormentata ed è rimasta a bordo del veicolo che è tornato al deposito. Per ben quattro ore nessuno si è accorto di nulla. A notare la sua presenza è stato poi un gruppo di studenti delle scuole medie che avrebbero dovuto utilizzare lo scuolabus. In seguito alla segnalazione la bimba di quattro anni è stata immediatamente portata a scuola. In un primo momento è stata affidata ad una delle maestre, poi ai suoi genitori.

A causa dell’accaduto la bimba ha avuto tanta paura, ma fortunatamente non le è successo nulla. Le sue condizioni di salute infatti sono buone e presto si lascerà alle spalle questa assurda e spaventosa vicenda.

LEGGI ANCHE -> Uomo minaccia e picchia la moglie e la figlia di pochi mesi: arrestato